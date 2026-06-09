В Тутаевском округе пройдет "Космический пикник: 48 часов до старта"

Жителей региона приглашают на "Космический пикник" в Тутаевский округ. Фото: Правительство Ярославской области.

В поселке Никульское Тутаевского округа 14 июня пройдет программа "Космический пикник: 48 часов до старта", посвященная 63-летней годовщине полета Валентины Терешковой в космос.

С полудня до 16 часов на территории музея "Космос" будет работать мобильный "Кванториум". Гости смогут потренироваться в управлении беспилотниками и квадрокоптерами.

Мобильный планетарий бесплатно покажет полнокупольные фильмы "Солнце. Наша живая звезда" (6+) и "Солнечный взрыв" (12+). Для семей с детьми также пройдут игра "К старту готов" и мастер-классы. Участники своими у руками сделают ветрячок "Ветерок" и нарисуют открытки "Моя планета".

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