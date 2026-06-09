В Ярославской области почти на 16% выросли номинальные зарплаты. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

По сравнению с прошлым годом номинальные зарплаты в Ярославской области выросли на 15,9%, сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на доклад Ярославльстата за январь-март этого года. Средняя зарплата в регионе составила 81 тысячу 762 рубля.

Номинальная зарплата - это начисления, без учета налогов и инфляции. Зарплаты, которые получают жители региона "на руки", с марта прошлого года по март настоящего повысились на 8,6%.

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