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НовостиСпорт8 июня 2026 8:03

В рыбинской спортивной школе "Метеор" обновили инвентарь

Директор департамента рассказал, что купили для спортсменов
Полина ВАЧНАДЗЕ
Спортивная школа "Метеор" в Рыбинске обновила спортивный инвентарь.

Спортивная школа "Метеор" в Рыбинске обновила спортивный инвентарь.

Фото: Администрация Рыбинска.

В спортивной школе "Метеор" Рыбинска по госпрограмме обновили спортинвентарь. Акцент сделали на силовые виды спорта - пауэрлифтинг и тяжелую атлетику.

"Приобрели тренажеры, необходимые для общефизической подготовки: стойки для приседаний, скамьи для выполнения упражнений, гантельный ряд, а также стойки под блины", — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Олег Кондратенко.

Оборудование распределили по всем базам, где проходят занятия от "Метеора".

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