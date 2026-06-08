В рыбинской спортивной школе "Метеор" обновили инвентарь

Фото: Администрация Рыбинска.
В спортивной школе "Метеор" Рыбинска по госпрограмме обновили спортинвентарь. Акцент сделали на силовые виды спорта - пауэрлифтинг и тяжелую атлетику.
"Приобрели тренажеры, необходимые для общефизической подготовки: стойки для приседаний, скамьи для выполнения упражнений, гантельный ряд, а также стойки под блины", — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Олег Кондратенко.
Оборудование распределили по всем базам, где проходят занятия от "Метеора".
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