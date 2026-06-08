В Рыбинске скоропостижно скончался капитан полиции

Прощание с Сергеем Минеевым пройдет 9 июня. ФОТО: страница Елены Трусовой ВКонтакте

На 52-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Минеев - старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения Рыбинского отдела Госавтоинспекции. Эту печальную новость сообщила консультант по работе со СМИ и общественностью муниципального совета города Елена Трусова:

"Один из самых позитивных, добродушных, ответственных людей, которых я знала. Даже если вы не знакомы с ним лично, то точно видели на телеэкране в сюжетах городских и областных новостей или на городских мероприятиях. Для коллег-журналистов "Борисыч" человек, который дал нам тысячу интервью".

Сергей Минеев организовывал акции и конкурсы, помогал педагогам проводить занятия по профилактике ДТП в детских садах, школах и колледжах.

"Улыбчивый, добродушный, любил свою работу, прекрасно ладил с детьми всех возрастов, доступно рассказывал о том, что можно, а что нельзя делать на дороге", - вспоминает Елена Трусова.

Прощание с Сергеем Минеевым пройдет во вторник, 9 июня в церкви Вознесения Господня, которая находится на улице Железнодорожной, 43. Начало - в 14 часов.

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