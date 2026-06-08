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НовостиОбщество8 июня 2026 6:09

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом под Ярославлем

За медицинской помощью обратился 31 пострадавший в аварии
Полина ВАЧНАДЗЕ
12 человек госпитализированы после ДТП в Угличском районе, двое - в тяжелом состоянии.

12 человек госпитализированы после ДТП в Угличском районе, двое - в тяжелом состоянии.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

31 человек пострадал в ДТП с экскурсионным автобусом, которое произошло днем 7 июня в Угличском районе. Водитель YUTONG не справился с управлением, автобус выехал в кювет и опрокинулся.

В салоне находились 33 человека, в том числе четверо детей. Раненых доставили в Угличскую ЦРБ. По данным на вечер 7 июня, травмы получили водитель автобуса и 19 пассажиров, в том числе, двое несовершеннолетних.

"12-и пострадавшим потребовалась госпитализация. Трое были транспортированы в больницы Ярославля, двое из них в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет", - сказали в министерстве здравоохранения Ярославской области утром 8 июня.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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