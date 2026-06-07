На трассе в Ярославской области горел грузовик со строительными смесями

На М8 под Ярославлем горел тягач с полуприцепом. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

На трассе М8 у деревни Подвязного Ярославского района 7 июня загорелась фура, которая перевозила сухие строительные смеси.

Возгорание тягача с полуприцепом ликвидировали девять спасателей на двух машинах. Водитель грузовика не пострадал.

"Огонь уничтожил кабину. Поврежден прицеп и четыре поддона с сухими строительными смесями", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

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