Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2026 15:29

На трассе в Ярославской области горел грузовик со строительными смесями

Водитель не пострадал, но от кабины мало что осталось
Полина ВАЧНАДЗЕ
На М8 под Ярославлем горел тягач с полуприцепом.

На М8 под Ярославлем горел тягач с полуприцепом.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

На трассе М8 у деревни Подвязного Ярославского района 7 июня загорелась фура, которая перевозила сухие строительные смеси.

Возгорание тягача с полуприцепом ликвидировали девять спасателей на двух машинах. Водитель грузовика не пострадал.

"Огонь уничтожил кабину. Поврежден прицеп и четыре поддона с сухими строительными смесями", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен