В Ярославле вандалы сломали клавиши на фонтане-рояле

Вандалы сломали клавиши на фонтане-рояле. ФОТО: канал Михаила Евраева в МАКСе

Недолго простоял целым и невредимым фонтан-рояль на улице Максимова в Ярославле. Вандалы сломали клавиши.

По поводу случившегося высказался глава региона Михаил Евраев.

"Мы вкладываем значительные средства в создание современных общественных пространств, благоустраиваем города и поселки, реализуем проекты по развитию пешеходных центров, чтобы жители и гости региона могли отдыхать в красивой и комфортной среде. И делаем это не для того, чтобы кто-то сознательно уничтожал результаты общего труда",- написал губернатор в своем канале в МАКСе.

То, что делают вандалы, губернатор назвал не просто порчей имущества, а неуважением ко всем жителям региона, которые хотят жить в современных и благоустроенных условиях. Михаил Евраев пообещал, что виновные будут найдены и наказаны по закону.

ФОТО: канал Михаила Евраева в МАКСе

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