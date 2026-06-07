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НовостиОбщество7 июня 2026 13:05

Новая рабочая неделя начнется в Ярославле с грозы и сильного ветра

Синоптики предупредили о непогоде 8 июня
Полина ВАЧНАДЗЕ
Гроза ожидается в Ярославле 8 июня.

Гроза ожидается в Ярославле 8 июня.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кратковременные дожди, в отдельных районах гроза и сильный западный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, ожидаются в Ярославле и региона в понедельник, 8 июня.

"Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними", - предупредили в РСЧС по Ярославской области.

На температуре в понедельник непогода мало отразится. По прогнозам синоптики Центра "Фобос", 8 июня в Ярославле ожидается +23 градуса.

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