Три человека пострадали в аварии с автобусом на проспекте Октября в Ярославле

Три человека пострадали в ДТП на проспекте Октября в Ярославле. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло в 18:45 у дома №67 на проспекте Октября в Ярославле. Столкнулись "желтый" автобус МАН и "Тойота", в которой находились 20-летний водитель и пассажир, его ровесник.

Иномарка задела остановку у онкологической больницы и оказалась на трамвайных путях.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, амбулаторное лечение назначили водителю и пассажиру иномарки, а также пешеходу, молодому человеку 2008 года рождения. Его травмы связаны с повреждением остановочного комплекса.

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