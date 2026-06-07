Ярославцам рассказали, как выбрать черешню и клубнику

Самый вкусный и полезный урожай черешни и клубники обычно с конца июня до середины июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На прилавках ярославских магазинов появилась сезонная черешня и клубника. Эти ягоды не только вкусны, но и полезны - они богаты витаминами и минералами.

Но важно выбрать "правильные". На что обратить внимание при покупке, рассказали в Ярославском Роспотребнадзоре.

Покупайте ягоды только у официальных продавцов, у которых есть документы, подтверждающие качество товара.

Оцените внешний вид ягод. Клубника должна быть сухой, конечно же, без признаков гниения или плесени. Кожица черешни должна быть гладкой, чистой, с глянцевым блеском. Откажитесь от покупки черешни, если на поверхности есть вмятины и трещины.

Желтые и розовые сорта черешни обычно имеют нежный кисло-сладкий вкус, темные - более сладкие.

"Самый вкусный и полезный урожай обычно с конца июня до середины июля", - напомнили специалисты.

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