В центральных районах Ярославля летом благоустроят восемь дворов

Восемь дворов благоустроят в Кировском и Ленинском районах Ярославля этим летом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском и Ленинском районах Ярославля по проекту "Наши дворы" летом 2026 года благоустроят восемь территорий. Подготовка к работам началась, сказал глава районов Юрий Емец.

Благоустройством займется компания ООО "ПКТ Строй". Ремонт пройдет по этим адресам:

- ул.Богдановича, 4, 6,

- ул. Городской Вал, 14, 16,

- ул. Суркова, 6,

- ул. Которосльная наб., 30,

- ул. Чкалова, 24/24,

- пр. Октября, 55, 57,

- ул. Р. Люксембург, 1/35, ул. Автозаводская, 33а,

- ул. Чкалова, 78, 78а.

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