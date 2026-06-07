ОНФ помог тутаевским волонтерам собрать лекарства для бойцов на СВО

Волонтеры Ярославского ОНФ закупили медикаменты для бойцов. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В Ярославское отделение ОНФ обратились тутаевские волонтеры, которые помогают землякам из мотострелкового батальона. Бойцы прислали большую заявку, в том числе на медикаменты.

От ОНФ сразу откликнулись Максим Дмитриев и Ильдар Хуснудинов. Они закупили антибиотики, обезболивающие, противоаллергические и противовоспалительные препарата, а также специальные ранозаживляющие повязки. Совсем скоро этот груз отправится на передовую. Дополнили его сухпайками от "Вкусняшек от девчат-76".

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