Ярославцы с проезда Матросова живут без газа из-за вредной соседки

Жильца дома на проезде Матросова в Ярославле остались без газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители дома с проезда Матросова в Ярославле рассказали, что скоро месяц, как у них нет газа. По словам ярославцев, отключили его из-за соседки-старушки, которая специально не пускает никого в квартиру. Попасть к ней не могут ни газовщики, ни специалисты, проверяющие вентиляцию.

"Из-за всей этой ситуации газовщики просто взяли и выпилили трубу в двух местах. Сколько раз после выпиливания трубы они приезжали на проверку и осмотр квартир — толку ноль, так как приезжали они практически без предупреждения, и во многих квартирах не было людей. А когда официально предупреждали и писали, во сколько их ждать, они не приезжали. Если и приезжали, то позже, а бывало, что их не было в этот день вовсе", - рассказывает автор поста.

6 июня, говорится в посте, специалисты припаяли трубу, но газа в доме нет до сих пор.

В похожей ситуации оказались жители многоэтажки на Московском проспекте. Власти пояснили, что его отключили из-за угрозы утечки в нескольких квартирах. вернуть голубое топливо обещали после того, как будут устранены неполадки.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен