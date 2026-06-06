С подозрение на клещевой энцефалит в Ярославль эвакуировали трехлетнюю девочку

Трехлетнюю девочку по воздуху доставили в больницу Ярославля с подозрением на клещевой энцефалит. ФОТО: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи

На вертолете санитарной авиации в областную детскую больницу из Пошехонского округа эвакуировали трехлетнюю девочку. У нее подозревают клещевой энцефалит.

В районную больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии - с температурой 40,5 градусов, после судорожного припадка.

"После оказания экстренной медицинской помощи и стабилизации состояния девочку вертолетом забрали ярославские медики и передали коллегам Областной детский больницы", - сказали в ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи".

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