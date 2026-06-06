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НовостиОбщество6 июня 2026 15:08

В МЧС назвали причину большого пожара Заволжском районе Ярославля

В Ярославле сгорели хозпостройки и лес на площади в 100 квадратов
Полина ВАЧНАДЗЕ
Пожар в Заволжском районе Ярославля произошел по чьей-то вине.

Пожар в Заволжском районе Ярославля произошел по чьей-то вине.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Огромный столб дыма в Заволжском районе Ярославля вечером 5 июня напугал многих горожан. Горели хозяйственные постройки, но, как оказалось, не только они.

"Огнем уничтожены 16 хозпостроек на общей площади 500 квадратных метров, а также лесной массив на площади 100 квадратных метров", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По всей видимости, имел место поджог. Дознаватели предварительно установили, что пожар произошел из-за занесения открытого источника огня неустановленным лицом.

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