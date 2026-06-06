13-летний подросток упал с третьего этажа на козырек подъезда в Ярославле

В Ярославле подросток упал с третьего этажа на козырек подъезда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Громова в Ярославле вечером в пятницу, 5 июня, произошел несчастный случай. С третьего этажа на козырек подъезда упал 13-летний подросток, сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на пожарно-спасательную службу региона.

По предварительной информации, мальчик сломал руку в двух местах. Спасатели оказали ему первую помощь и спустили с козырька подъезда. Затем подростка передали в руки медиков.

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