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НовостиПроисшествия6 июня 2026 13:07

13-летний подросток упал с третьего этажа на козырек подъезда в Ярославле

Спасатели оказали мальчику помощь и передали медикам
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле подросток упал с третьего этажа на козырек подъезда.

В Ярославле подросток упал с третьего этажа на козырек подъезда.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Громова в Ярославле вечером в пятницу, 5 июня, произошел несчастный случай. С третьего этажа на козырек подъезда упал 13-летний подросток, сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на пожарно-спасательную службу региона.

По предварительной информации, мальчик сломал руку в двух местах. Спасатели оказали ему первую помощь и спустили с козырька подъезда. Затем подростка передали в руки медиков.

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