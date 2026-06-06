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НовостиПроисшествия6 июня 2026 12:03

Безработный ярославец украл дорогой питбайк, чтобы покататься

Порадовавшись пару дней скорости, мужчина спрятал питбайк в подвале своего дома
Полина ВАЧНАДЗЕ
Полиция вернула ярославцу украденный питбайк.

Полиция вернула ярославцу украденный питбайк.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Ярославля обратился владелец питбайка. Мужчина оставил его на парковке у дома на Тутаевском шоссе, а потом не обнаружил на месте. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Злоумышленника нашли. По подозрению в краже задержали безработного 28-летнего ярославца. Он рассказал, что увидел питбайк и решил его похитить. Пару дней покатался, а потом спрятал в подвале своего дома.

Уголовное дело по статье "Кража" возбуждено. вещь вернули законному владельцу.

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