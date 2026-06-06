В парке Ярославля пройдет семейный фестиваль "Бодрый жираф"

Яркий семейный фестиваль пройдет в Даманском парке Ярославля в воскресенье, 7 июня. В программе: мастер-классы, соревнования, концерты, интеллектуальные игры, творческие и спортивные активности и конкурсы.
Площадку разобьют на тематические зоны. В творческой можно будет проявить свой талант, а в спортивной - зарядиться энергией. На территории "Интеллект" предложат потренировать мозг в увлекательных играх, в "IT-территории" - погрузиться в мир технологий.
А еще пройдет конкурс костюмов, победители которого получат призы. Главное условие - костюм должен быть сделан своими руками. Регистрация участников пройдет у сцены, конкурс стартует в 13:40.
Начало праздника - в 11:30. Вход на него свободный.
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