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НовостиЗвезды6 июня 2026 10:01

В Рыбинске начал работать кинотеатр под открытым небом

Показы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинске заработал кинотеатр под открытым небом.

В Рыбинске заработал кинотеатр под открытым небом.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском парке Рыбинска начал работать летний кинотеатр под открытым небом, сообщили в администрации города. Фильмы можно будет посмотреть каждую пятницу, субботу и воскресенье на балюстраде. Вход свободный. Начало детский сеансов - в 16:00, взрослых - в 20:00.

"В дни показов планирует проводить два сеанса, один – детский с мультфильмами, второй – для более взрослого зрителя. Репертуар подбирается из советской классики и современной киноиндустрии", - рассказали в управлении культуры.

Кинопоказы на июнь.

Кинопоказы на июнь.

Фото: Администрация Рыбинска.

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