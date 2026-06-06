В Рыбинске начал работать кинотеатр под открытым небом

В Рыбинске заработал кинотеатр под открытым небом. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском парке Рыбинска начал работать летний кинотеатр под открытым небом, сообщили в администрации города. Фильмы можно будет посмотреть каждую пятницу, субботу и воскресенье на балюстраде. Вход свободный. Начало детский сеансов - в 16:00, взрослых - в 20:00.

"В дни показов планирует проводить два сеанса, один – детский с мультфильмами, второй – для более взрослого зрителя. Репертуар подбирается из советской классики и современной киноиндустрии", - рассказали в управлении культуры.

Кинопоказы на июнь. Фото: Администрация Рыбинска.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен