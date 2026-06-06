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НовостиОбщество6 июня 2026 9:01

"Как после бомбежки": ярославцы просят сделать новый асфальт у Музея боевой славы

Горожане считают такое состояние территории у музея неуважением к истории
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жители Ярославля просят городские власти привести в порядок асфальт у Музея боевой славы. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители Ярославля просят городские власти привести в порядок асфальт у Музея боевой славы. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители Ярославля просят городские власти привести в порядок асфальт у Музея боевой славы. Пост опубликовали в группе "Жесть Ярославля", приложив фотографии с места.

"Уважаемые ответственные за содержание территории у Музея боевой славы на улице Угличской, почему аллеи в таком состоянии? Асфальт, как после бомбежки. Это неуважение к истории, к людям", - пишет автор обращения.

ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Властям напомнили, что к музею приходят прогуляться участники специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале рядом. Парк любят и пенсионеры, дети. Люди считают, что здесь нужно не только обновить покрытие, но и поставить лавочки, чтобы горожанам было удобно и комфортно.

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