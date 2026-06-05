Ярославские студенты заняли 6 место на всероссийской летней спартакиаде

Ярославские спортсмены вошли в число лучших. Фото: Правительство Ярославской области.

В Орле с 31 мая по 5 июня проходила всероссийская летняя спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. В состязаниях участвовали 800 спортсменов из 28 регионов России.

В плавании сборная команда Ярославской области в составе студентов Ярославского педагогического колледжа, Рыбинского профессионально - педагогического колледжа и Ярославского автомеханического колледжа в общекомандном зачете заняла 2 место. К командному успеху ребята добавили победу в эстафете 4х50 метров вольным стилем и победу Григория Горева на дистанции 50 метров вольным стилем.

Сборная команда Ярославской области также заняла 4 место в лёгкой атлетике, 5 место в стритболе, 6 место в настольном теннисе, 7 место в волейболе, 8 место в мини-футболе и 12 место в шахматах. По итогам всех соревнований команда Ярославской области заняла 6 место.