Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 14:45

Под Ярославлем отремонтируют дорогу

Работы закончатся в следующем году
Георгий БРИНЧУК
Дорогу приведут в порядок.

Дорогу приведут в порядок.

Фото: Правительство Ярославской области.

О планах привести в порядок дорогу Игнатово – Шебунино сообщили в областном правительстве. Протяженность участка – более ее 2,9 км. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Завершается разработка сметной документации. После этого на торгах выберут подрядчика.

Рабочие должны отфрезеровать изношенное дорожное покрытие и уложить два новых слоя асфальта. Также будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и остановочный комплекс. Завершить все работы планируется в 2027 году.