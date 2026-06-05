Под Ярославлем отремонтируют дорогу

Дорогу приведут в порядок. Фото: Правительство Ярославской области.

О планах привести в порядок дорогу Игнатово – Шебунино сообщили в областном правительстве. Протяженность участка – более ее 2,9 км. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Завершается разработка сметной документации. После этого на торгах выберут подрядчика.

Рабочие должны отфрезеровать изношенное дорожное покрытие и уложить два новых слоя асфальта. Также будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и остановочный комплекс. Завершить все работы планируется в 2027 году.