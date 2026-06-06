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НовостиЭкономика6 июня 2026 6:32

6,6 миллиарда рублей отложили себе на пенсию жители Ярославской области

114 тысяч ярославцев стали участниками программы долгосрочных сбережений
Полина ВАЧНАДЗЕ
114 тысяч ярославцев стали участниками программы долгосрочных сбережений.

114 тысяч ярославцев стали участниками программы долгосрочных сбережений.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Ярославского отделения Банка России, 114 тысяч жителей Ярославской области стали участниками программы долгосрочных сбережений, которая стартовала в 2024 году. На 1 мая этого года жители региона отложили себе на пенсии 6,6 миллиарда рублей. В среднем каждый участник направил в ПДС около 58 тысяч рублей.

Программа долгосрочных сбережений помогает сформировать финансовую полушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Преимуществами является софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Кроме этого, на этапе накопления и выплат средства, размещенные на счете, могут наследоваться в 100% объеме.

Вложения до 2,8 миллионов рублей застрахованы государством. Деньги можно снимать через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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