6,6 миллиарда рублей отложили себе на пенсию жители Ярославской области

114 тысяч ярославцев стали участниками программы долгосрочных сбережений. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Ярославского отделения Банка России, 114 тысяч жителей Ярославской области стали участниками программы долгосрочных сбережений, которая стартовала в 2024 году. На 1 мая этого года жители региона отложили себе на пенсии 6,6 миллиарда рублей. В среднем каждый участник направил в ПДС около 58 тысяч рублей.

Программа долгосрочных сбережений помогает сформировать финансовую полушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Преимуществами является софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Кроме этого, на этапе накопления и выплат средства, размещенные на счете, могут наследоваться в 100% объеме.

Вложения до 2,8 миллионов рублей застрахованы государством. Деньги можно снимать через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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