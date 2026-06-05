Ярославцам в любой момент могут запретить купаться

Качество воды будут проверять до осени. Фото: Георгий БРИНЧУК

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что в области 1 июня официально стартовал купальный сезон, который продлится до 31 августа.

Специалисты ведомства до конца лета будут регулярно проводить лабораторный контроль качества воды на территории региона в контрольных точках. Если оно не будет соответствовать гигиеническим нормативам, Управление Роспотребнадзора по Ярославской области будет направлять эту информацию в органы местного самоуправления, юрлицам, эксплуатирующим пляжи, с предложением запретить купание.

Ситуация на контроле Управления.