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НовостиОбщество5 июня 2026 14:05

Ярославцам в любой момент могут запретить купаться

Это случится, если вода не будет соответствовать нормативам
Георгий БРИНЧУК
Качество воды будут проверять до осени. Фото: Георгий БРИНЧУК

Качество воды будут проверять до осени. Фото: Георгий БРИНЧУК

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что в области 1 июня официально стартовал купальный сезон, который продлится до 31 августа.

Специалисты ведомства до конца лета будут регулярно проводить лабораторный контроль качества воды на территории региона в контрольных точках. Если оно не будет соответствовать гигиеническим нормативам, Управление Роспотребнадзора по Ярославской области будет направлять эту информацию в органы местного самоуправления, юрлицам, эксплуатирующим пляжи, с предложением запретить купание.

Ситуация на контроле Управления.