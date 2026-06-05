Новенькая ярославская тигрица Услада начала выходить в открытый вольер

Услада на прогулке. Фото: Ярославский зоопарк.

Ранее мы писали о молодой тигрице, которую недавно доставили в Ярославский зоопарк из Ростова-на-Дону. Полосатая красавица прошла карантин и теперь осваивается на новом месте.

Недавно она начала гулять в открытом вольере. Сначала она выходила на прогулки только ночью, затем стала появляться по вечерам — а теперь её всё чаще можно увидеть и днём. Она осматривает свои владения, проверяет, не позарился ли кто-нибудь на любимые игрушки - и возвращается домой.

Возможно, совсем скоро на Усладу можно будет любоваться еще чаще.