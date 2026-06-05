На Зеленцовской в Ярославле обновляют тротуары

Фото: Мэрия Ярославля.
В мэрии сообщили, что новые пешеходные зоны появятся на участке улицы Зеленцовской между Большой Фёдоровской и 2-й Бутырской. Специалисты ведут подготовительные земляные работы — выемку грунта.
Раньше тротуара в этом месте вообще не было. Новый будет выполнен из плитки — в случае возможных ремонтов подземных коммуникаций её легче разобрать и потом вернуть на место, в отличие от асфальта.
На следующих этапах работ специалисты выполнят песчано-щебеночное основание и приступят к укладке покрытия.