На Зеленцовской в Ярославле обновляют тротуары

Работы в разгаре. Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии сообщили, что новые пешеходные зоны появятся на участке улицы Зеленцовской между Большой Фёдоровской и 2-й Бутырской. Специалисты ведут подготовительные земляные работы — выемку грунта.

Раньше тротуара в этом месте вообще не было. Новый будет выполнен из плитки — в случае возможных ремонтов подземных коммуникаций её легче разобрать и потом вернуть на место, в отличие от асфальта.

На следующих этапах работ специалисты выполнят песчано-щебеночное основание и приступят к укладке покрытия.