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НовостиОбщество5 июня 2026 13:38

В Ярославской области батарейки можно будет сдать на переработку прямо в ПВЗ

Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме
Георгий БРИНЧУК
Соглашение подписано на ПМЭФ

Соглашение подписано на ПМЭФ

Фото: Правительство Ярославской области.

Одной стороной договора является Ярославская область, второй – крупный маркетплейс. Новый экологический проект будет реализован при участии госкорпорации «Росатом» и Федерального экологического.

Оператор пунктов выдачи заказов будут принимать от посетителей отработанные батарейки.

В правительстве региона отметили, что Ярославская область входит в пятерку лидеров России по сбору батареек для переработки. Только в прошлом году жители региона собрали и направили на переработку более 6 тонн батареек.