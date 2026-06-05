В Ярославской области батарейки можно будет сдать на переработку прямо в ПВЗ

Соглашение подписано на ПМЭФ Фото: Правительство Ярославской области.

Одной стороной договора является Ярославская область, второй – крупный маркетплейс. Новый экологический проект будет реализован при участии госкорпорации «Росатом» и Федерального экологического.

Оператор пунктов выдачи заказов будут принимать от посетителей отработанные батарейки.

В правительстве региона отметили, что Ярославская область входит в пятерку лидеров России по сбору батареек для переработки. Только в прошлом году жители региона собрали и направили на переработку более 6 тонн батареек.