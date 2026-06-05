В Ярославле вручили погоны молодым полицейским

Молодым полицейским присвоили звания. Фото УМВД РФ по Ярославской области

5 июня в сквере 950-летия Ярославля молодым полицейским присвоили специальные звания среднего начальствующего состава и торжественно вручили погоны.

Приказом МВД России звания присвоены порядка 20 сотрудникам органов внутренних дел, среди которых участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники дежурных частей, патрульно-постовой службы.

В мероприятии приняли участие руководители регионального УМВД, представители ветеранской организации, Общественного совета при УМВД России по Ярославской области. Выступающие поздравили молодое пополнение с присвоением званий, пожелали успехов в служебной деятельности и отметили важность ответственного отношения к исполнению служебных обязанностей.

По окончании церемонии присутствующие возложили цветы к монументу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга.