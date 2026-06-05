«Решил проучить жену, которая не пускала домой»: житель Рыбинска сделал ложное сообщение об опасности

Рыбинец сделал ложное сообщение о теракте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Рыбинска нашла мужчину, сообщившего об угрозе, которой якобы подвергаются жители многоквартирного дома на улице Фурманова.

Звонок с предупреждением об опасности, поступил на номер 112. Никаких подозрительных предметов при проверке найдено не было.

Личность звонившего установили довольно быстро. Выяснилось, что 32-летний очень пьяный мужчина, поссорился с женой и решил таким образом ее проучить, потому что она не пускала его домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Рыбинцу грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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