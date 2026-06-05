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НовостиОбщество5 июня 2026 10:56

В Ярославле закроют для проезда полосы на пересечении проспектов Ленина и Октября

Ограничения начнут действовать с вечера 11 июня
Полина ВАЧНАДЗЕ
В центре Ярославля ограничат проезд в праздничные выходные.

В центре Ярославля ограничат проезд в праздничные выходные.

Фото: Мэрия Ярославля.

В Ярославле из-за ремонта трамвайных путей на пересечении проспекта Октября с проспектом Ленина введут ограничения.

С 20 часов 11 июня до 20 часов 12 июня будут закрыты для проезда две средние полосы проспекта Ленина в обоих направлениях.

В 20 часов 12 июня перекроют крайнюю полосу проспекта Ленина в сторону центра. Это ограничение продлится до 20 часов 13 июня. Затем до 20 часов 14 июня закроют для машин крайнюю полосу в направлении из центра.

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