Ярославца арестовали за покушение на грабеж, а его жену – за нападение на полицейского

Суд Ярославля взял под стражу мужчину, которого подозревают в покушении на грабеж. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Ленинский суд Ярославля взял под стражу мужчину, которого подозревают в покушении на грабеж с применением насилия.

Майским вечером ярославец зашел в магазин и попытался похитить бутылку коньяка. Но это заметил полицейский, случайно оказавшийся в супермаркете. Сотрудник потребовал поставить бутылку на место, но злоумышленник не послушал. Он попытался ударить полицейского и сбежать, но не получилось.

«Ранее обвиняемый был судим за совершение преступлений аналогичной категории. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста на два месяца», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

За покушение на грабеж ярославцу грозит до семи лет. Может получить срок и его жена. После задержания мужа она пришла в отдел полиции, устроила там скандал и налетела с кулаками на сотрудника. Сейчас женщина находится под домашним арестом.

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