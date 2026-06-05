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НовостиПроисшествия5 июня 2026 9:24

За кражу иконы из торгового центра будут судить жительницу Ярославля

Икона стоила 25 тысяч рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жительницу Ярославля будут судить за кражу иконы стоимостью 25 тысяч рублей.

Жительницу Ярославля будут судить за кражу иконы стоимостью 25 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура передала в суд уголовное дело о краже иконы из магазина в торговом центре. Обвиняемая – 26-летняя жительница Ярославля. По версии следствия, она, увидев, что продавца нет поблизости, взяла икону стоимостью 25 тысяч рублей и вместе с ней скрылась. Установить личность воришки помогли камеры видеонаблюдения.

Икону уже вернули в магазин. Женщине за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.

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