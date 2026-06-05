За кражу иконы из торгового центра будут судить жительницу Ярославля

Жительницу Ярославля будут судить за кражу иконы стоимостью 25 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура передала в суд уголовное дело о краже иконы из магазина в торговом центре. Обвиняемая – 26-летняя жительница Ярославля. По версии следствия, она, увидев, что продавца нет поблизости, взяла икону стоимостью 25 тысяч рублей и вместе с ней скрылась. Установить личность воришки помогли камеры видеонаблюдения.

Икону уже вернули в магазин. Женщине за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.

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