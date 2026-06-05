Мощную магнитную бурю нужно пережить ярославцам

Магнитная буря продлится до 6 июня. ФОТО: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Сильную магнитную бурю нужно пережить метеочувствительным ярославцам. По информации, озвученной сотрудниками Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, волнения категории G3 начались вечером 4 июня, продлятся они до 6 июня.

«Бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4», - сказали специалисты.

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