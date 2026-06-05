Почти 15 млн рублей выделено на развитие ярославских учреждений культуры

Домам культуры и клубам в небольших городах Ярославской области выделят деньги. Фото: Правительство Ярославской области.

14,6 миллиона рублей выделено на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в небольших населенных пунктах Ярославской области. Деньги получал городки и села, в которых проживает менее 50 тысяч человек.

Самая большая субсидия – 3,9 миллиона – достанется Гаврилов-Ямскому округу. Средства пойдут на обновление трех клубов.

«Два учреждения получат одежду сцены и новую мебель – это городской Дом культуры и клуб в селе Заячий Холм. Новая красивая мебель будет приобретена и в клуб в селе Плещеево», - сказала пояснила консультант управления социального развития администрации Гаврилов-Ямского округа Наталья Бондарева.

По 2,6 миллиона рублей направят в Некрасовский, Тутаевский и Ярославский округа. По 1,3 миллиона выделят Переславль-Залесскому и Ростовскому МО.

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