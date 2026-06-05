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НовостиЗдоровье5 июня 2026 6:52

В Рыбинске опубликовали график работы площадок «Шаг к здоровью» на июнь

Медики будут принимать пациентов 8, 11, 16, 23 и 25 июня
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинске стартовала акция "Шаг к здоровью".

В Рыбинске стартовала акция "Шаг к здоровью".

Фото: Администрация Рыбинска.

В Рыбинске началась акция «Шаг к здоровью». Горожане, не посещая клиники, могут измерить давление, уровень глюкозы и холестерина. Медики будут принимать пациентов в брендированных палатках, которые установят у торговых центров, в парках и в скверах. Прием бесплатный и без записи.

График работы площадок в июне:

08 июня с 16:00 до 19:00 — Волочаевский парк,

11 июня с 16:00 до 19:00 — Волочаевский парк

16 июня с 16:00 до 19:00 – Общественно-культурный центр,

23 июня с 16:00 до 19:00 – поликлиника №6 на ул. Черняховского, 14 мкр. Волжский,

25 июня с 16:00 до 19:00 – Детский парк в мкр. Переборы.

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