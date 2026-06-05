Жители Ростова Великого остались без мусорных контейнеров из-за красоты

Оставшись без контейнеров, ростовцы стали оставлять мусор где придется. ФОТО: группа Подслушано Ростов Великий [ПРВ] ВКонтакте

Создание привлекательного облика Ростова Великого в глазах туристов стало проблемой для жителей города. Попытки властей «спрятать» контейнеры для бытовых отходов от приезжих привели к тому, что некоторые улицы оказались завалены отходами, что, конечно, вызвало недовольство и недоумение местных. Одна из контейнерных площадок, рассказывают ростовцы, ранее находилась на пересечении улицы Мира и Ярославского шоссе, что, по мнению большинства жителей, было идеальным решением. Очищали баки всегда вовремя. Затем площадку перенесли к остановке общественного транспорта и это решение сразу вызвало шквал вопросов.

«Во-первых, почему мусорные баки рядом с остановкой общественного транспорта, во-вторых, их по-прежнему видят туристы, в чем суть переноса?» – недоумевали ростовцы. Когда стало понятно, что ожидания не оправдались, контейнеры для сбора ТБО просто убрали. В ответ на это решение жители начали выставлять мусорные пакеты на обочину проезжей части.

«На Чехова то же самое, на Загородной то же самое, да и на других улицах частного сектора тоже. Стоят пакеты с мусором напротив каждого дома", - пишут в соцсетях.

«Неужели это придало красоты? Когда вся дорога по обочине «украшена» разноцветными пакетами? Нет, конечно. Их еще стали трепать собаки, и мусор полетел дальше», — возмущается местный житель Валерий.

А дальше сработал «эффект разбитого окна»: к бытовым отходам ростовцы стали добавлять строительный мусор, кто-то даже притащил ставшую не нужной собачью будку.

После многочисленных жалоб в соцсетях на дверях подъездов появилось объявление. Собственникам квартир, которые теперь не знают, что делать с отходами, предлагают провести собрание и решить, где организовать контейнерную площадку для сбора ТБО.

Жители с горечью отмечают, что при первом переносе их мнения никто не спрашивал, и только теперь, после многочисленных жалоб, диалог наконец вроде бы начат.

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