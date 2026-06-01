В Ярославле для детей организовали финансовый квест от ПСБ

Ученики младших классов учатся обращаться с деньгами осознанно. ФОТО: ПСБ

Мероприятие состоялось в одной из школ Ярославля по случаю празднования Дня защиты детей. Эта игра направлена на формирование первичных навыков финансовой грамотности и воспитание социальной ответственности у младших школьников 9-10 лет через командную работу с реальной миссией.

Квест сочетает игру и практические задания: бюджет дети учатся отличать доходы от расходов, планировать, различать личные потребности и желания, выявлять настоящие купюры и подделки.

— Защита детей — это не только забота об их физической безопасности, но и подготовка к реальной жизни. Умение обращаться с деньгами осознанно — одна из важнейших компетенций современного человека. Мы хотим, чтобы ребята уже в младшем школьном возрасте понимали, как планировать бюджет и принимать взвешенные решения. А также чтобы дети не просто научились распределять денежные средства на личные нужды, но и узнали, что такое благотворительность и как важно помогать нуждающимся. Этот квест воспитывает у подрастающего поколения не только финансовую грамотность, но и эмпатию, — отметил Алексей Богачев, управляющий Ярославским филиалом ПСБ.