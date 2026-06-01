НовостиОбщество1 июня 2026 11:33

В Ярославле магазин могут оштрафовать за световую рекламу вейпов на асфальте

Рекламу транслировали перед входом в магазин на улице Свободы
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославскому предпринимателю, торгующему вейпами, грозит штраф за рекламу.

Ярославское управление ФАС признало незаконной световую рекламу вейпов, которую транслировали на асфальте перед входом в магазин. Антимонопольщики увидели сразу два нарушения Закона о рекламе. Во-первых, запрещено продвигать торговые точки, которые продают никотиносодержащую продукцию. Во-вторых, нельзя использовать иностранные слова без перевода на русский язык.

"Напомним: отсутствие в рекламе указаний на конкретные марки вейпов не делает ее законной. А использование англоязычных слов без перевода на русский язык может искажать смысл информации для потребителей", - сказали в УФАС по Ярославской области.

Предпринимателю грозит штраф.

