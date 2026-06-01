В Ярославле магазин могут оштрафовать за световую рекламу вейпов на асфальте

Ярославскому предпринимателю, торгующему вейпами, грозит штраф за рекламу.

Ярославское управление ФАС признало незаконной световую рекламу вейпов, которую транслировали на асфальте перед входом в магазин. Антимонопольщики увидели сразу два нарушения Закона о рекламе. Во-первых, запрещено продвигать торговые точки, которые продают никотиносодержащую продукцию. Во-вторых, нельзя использовать иностранные слова без перевода на русский язык.

"Напомним: отсутствие в рекламе указаний на конкретные марки вейпов не делает ее законной. А использование англоязычных слов без перевода на русский язык может искажать смысл информации для потребителей", - сказали в УФАС по Ярославской области.

Предпринимателю грозит штраф.

