Дороги Некоузского округа стали ровнее благодаря прокуратуре

Прокурорская проверка показала, что отдельные участки дорог на улицах Новой, Юбилейной, 30 лет Победы, Мелиораторов, Вокзальной, Некоузской, Свободы и других были испещрены ямами. Это создавало угрозу безопасности участников дорожного движения и портило машины.

По результатам проверки прокуратура Некоузского района внесла главе органа местного самоуправления представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

После этого заключен контракт, на основании которого подрядчиком выполнен ямочный ремонт.