Ярославским школьникам показывают фильм о детских единоборствах

В школах показывают фильм и проводят мастер-классы. Фото: Мэрия Ярославля.

Представляют картину в ходе школьных презентаций актеры и каскадеры. Сыграли в фильме талантливые юные спортсмены, многие из которых уже стали призёрами всероссийских и международных соревнований и настоящей гордостью нашего города.

Гости общаются с учащимися, подробно отвечают на самые разные вопросы о съемках, делятся закулисными историями и секретами профессии.

Ключевые роли исполнили Маргарита Харитонова из школы № 48 и Алина Соколова из школы № 36. Мастер классы и демонстрации фрагментов фильма запланированы еще в трех школах города и все больше ребят смогут не только увидеть картину, пообщаться с ее создателями, но и на практике попробовать свои силы в единоборствах под руководством опытных наставников.