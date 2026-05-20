Ярославские учителя физкультуры участвуют во всероссийском съезде

Спорт в Ярославской области любят. Фото: Правительство Ярославской области.

На всероссийском съезде учителей физкультуры собрались более 600 педагогов из 86 регионов страны, представителей спортивных федераций, олимпийских чемпионов, специалистов в области образования и воспитания. В числе участников и делегация Ярославской области. Мероприятие продлится до 22 мая.

В нашем регионе, как напомнили в областном правительстве, активно развивается детско-юношеский спорт. Помимо федеральных проектов развиваются и собственные инициативы – проекты «Шахматы в школу» и «ЯБолельщик», строительство спортивных объектов и др.

Главная идея съезда состоит в объединении усилий Министерства просвещения и Министерства спорта, поиске точек соприкосновения. Участники обсудят значимость профориентационной работы с детьми, поддержки талантливых учащихся, остановятся на особенностях физического воспитания школьников, организации обучения для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и других вопросах.