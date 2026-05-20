Наркоторговец из Ростова Великого не успел разбогатеть на зелье

Ростовская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Ему инкриминировали покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Парень получил для последующего сбыта партию зелья массой 207,159 грамма, которую расфасовал в свертки. В процессе оборудования тайников с наркотиками он был задержан сотрудниками полиции. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
Суд назначил виновника к пяти с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.