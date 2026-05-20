Лже-риэлтор из Рыбинска присваивала деньги клиентов

Подозреваемая арестована. Фото: Прокуратура Ярославской области..

В областной прокуратуре рассказали об аресте 41-летней горожанки, которой инкриминируют мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в период с 2021 по 2026 годы, обвиняемая, представляясь риэлтором, под предлогом оказания услуг по покупке и продаже недвижимости, получала от них клиентов деньги и присваивала их, а взятые обязательства не выполняла.

Пострадали трое горожан, вручившие обманщице 3,6 млн рублей.

20 мая Рыбинский городской суд с учетом позиции представителя арестовал злоумышленницу.