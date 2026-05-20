Житель Рыбинска до смерти избил знакомую

Виновника ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Горожанину инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Трагедия разыгралась в декабре 2025 года. Ночью в доме на улице Расторгуева местный житель выпивал с подругой. Пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей удар кулаком по голове, а ногами - по груди и телу. От полученных травм пострадавшая через непродолжительное время скончалась на месте происшествия.

В региональном СКР сообщили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.