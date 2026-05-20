Ярославцы стали победителями первого этапа Всероссийской энергетической олимпиады школьников

Ярославцы стали участниками Всероссийской олимпиады школьников группы «Россети». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В филиале «Россети Центр» – «Ярэнерго» состоялось торжественное награждение победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». Дипломы и ценные призы участникам вручил и.о. директора филиала Владимир Плещев.

В ходе регионального отборочного этапа ребята 8, 9 и 10 классов продемонстрировали свои знания, решая комплексные тестовые задачи по физике, математике и информатике. В этом году в нем приняли участие более 100 ярославских школьников, 8 из которых показали отличные результаты и заняли призовые места. Среди учащихся 10 классов победителем признан Барулев Василий, на втором месте – Огурцов Семен, замкнул тройку лидеров Абрамов Андрей. Среди девятиклассников первое место занял Марасанов Тимур, второе – Камышников Иван. Среди учеников 8 классов победительницей стала Новикова Дарья, Белозеров Павел и Кузьмин Александр заняли второе и третье места соответственно.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по трем предметам, перешли во второй, заключительный, этап. Здесь школьникам предстоит проявить свои творческие способности и продемонстрировать навыки решения прикладных задач в области электроэнергетики. Авторы лучших проектов представят свои работы на итоговой очной конференции, где их оценят профильные эксперты отрасли.

– Искренне поздравляю целеустремленных ребят с высокими результатами. Всероссийская олимпиада школьников группы «Россети» – это не только престижное интеллектуальное соревнование, но и важный этап подготовки будущих профессионалов для энергетической отрасли. Мы гордимся успехами ярославской молодежи. Желаю всем участникам удачи в финале, смелых идей и новых достижений! – поздравил и.о. директора «Ярэнерго» Владимир Плещев.