Подрядчика, ремонтировавшего детскую больницу в Ярославле, признали недобросовестным

Ярославское УФАС признало недобросовестным поставщиком компанию, которая ремонтировала систем отопления и вентиляции пищеблока в областной детской больнице.

Контракт с ООО «Аврора» стоимостью 6,9 миллиона рублей заключили в декабре прошлого года. Фирма должна была закончить работы через 44 дня, но не сделала это. Отремонтировав часть отопительной системы (на это ушло около миллиона рублей), компания заявила, что нет проектной документации на ремонт вентиляции. Хотя заказчик утверждает, что все необходимые бумаги передал исполнителю.

«18 февраля «Аврора» уведомила о приостановке работ, а 3 марта – об одностороннем отказе от контракта. Несмотря на возражения заказчика и повторное предоставление схемы монтажа, подрядчик не отозвал свое решение. Контракт был расторгнут 24 марта 2026 года», - сообщили в антимонопольном ведомстве.

УФАС установил, что фирма не предоставила доказательств объективной невозможности выполнения работ с учетом имеющейся документации. По этой причине действия компании были признаны недобросовестными.

