У жительницы Ярославской области изъяли 300 кустиков запрещенного растения

Жительницу Борисоглебского района подозревают в незаконном хранении наркотика. Фото: УМВД по Ярославской области.

Жительницу борисоглебской деревни подозревают в незаконном хранении наркотиков. В доме у 41-летней женщины, которая сама является потребителем, нашли и изъяли 200 граммов конопли. На подоконнике задержанная развела целый огород: в 150 пластиковых стаканчиках росли примерно 300 кустиков.

«Подозреваемая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщила, что выращивала растения для личных нужд», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено.

