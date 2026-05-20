Центр Ярославля перекроют для проведения полумарафона

В Ярославле ограничат проезд во время полумарафона.

Десятый, юбилейный, полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Ярославле 23 мая. На ярославскую трассу выйдут около двух тысяч человек.

Для безопасности участников и зрителей некоторые центральные улицы города будут закрыты для проезда. С 5 утра до 16 часов ограничения введут на нижнем и верхнем ярусах Волжской набережной (от Волжского спуска до Которосльной набережной), на нижнем и верхнем ярусах Которосльной набережной (от Которосльной набережной до улицы Володарского), на площади Челюскинцев (от улицы Почтовой до дома №2/1 по Которосльной набережной), на проезде от дома №5 по площади Челюскинцев до Которосльной набережной, в Подзеленье, на Первомайской (от улицы Революционной до Которосльной набережной).

На этих же участках с 19 часов 22 мая до 16 часов 23 мая запретят остановку и стоянку транспорта.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» начнется одновременно во всех регионах России. В нем примут участие около 200 тысяч спортсменов.

