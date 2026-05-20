78-летнюю пенсионерку из Рыбинска подозревают в краже у 95-летней женщины

Бабушка оставила пакет с кошельком на камере хранения и его забрала другая пенсионерка. Фото: УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело, в котором потерпевшей 95 лет, а подозреваемой – 78, возбудила полиция Рыбинска. Одну пенсионерку считают виновной в краже денег у другой.

Преступление произошло в продуктовом магазине. Пожилая женщина положила пакет с кошельком на камеру хранения, а потом забыла про него и ушла с покупками домой. Через некоторое время бабушка обнаружила, вернулась в магазин, но вещей уже и след простыл. Пенсионерка обратилась к продавцам, те вызвали полицию.

Установить, кто взял пакет, помогли камеры видеонаблюдения. Подозреваемую установили.

«Она заметила оставленные вещи и решила забрать их себе. Ущерб составил восемь тысяч рублей», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

