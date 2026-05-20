445 жителей Ярославской области пострадали от укусов клещей за неделю

В Ярославской области из-за жаркой погоды активизировались клещи.

В Ярославской области из-за жаркой погоды активизировались клещи: за неделю с жалобами на укусы в медучреждения региона обратились 445 человек. 16% пострадавших – дети.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в Ярославле кровососов на исследование сдали 213 человек, в Рыбинске – 119, в Даниловском округе – 20, в Некрасовском – 13, в Ростове Великом – 11.

На исследование клещей принимают в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом по адресу Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

